Слаженно движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО
Минобороны РФ показало кадры подготовки штурмовых подразделений в тылу СВО
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.
Минобороны РФ показало кадры подготовки и боевого слаживания штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО) на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
Военнослужащие проходят огневую и тактическую подготовку ежедневно в дневное и ночное время по несколько часов в день. Бойцы отрабатывают сценарии реального боя в составе подразделений под руководством опытных инструкторов.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры работы «Гиацинтов» в зоне СВО.
- 3 мая
- Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
- 3 мая
- Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
- 3 мая
- «Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной
- 3 мая
- Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ
- 3 мая
- «Готовим оборону»: в чем выгода переноса контрнаступления ВСУ для России
- 3 мая
- «Клуб бывших»: визит Зеленского в Европу срывает контрнаступление ВСУ
- 3 мая
- Российские военные впервые перехватили американскую управляемую бомбу JDAM
- 3 мая
- Минобороны РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили более 385 боевиков за сутки
- 3 мая
- Сковывают действия: в западной части Артемовска продолжаются бои
- 3 мая
- В Госдуму внесли поправки для проведения выборов в новых регионах при военном положении
Читайте также
62%
-0.65 87.58
-0.08
Нашли ошибку?