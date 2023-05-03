Слаженно движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ показало кадры подготовки и боевого слаживания штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО) на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Военнослужащие проходят огневую и тактическую подготовку ежедневно в дневное и ночное время по несколько часов в день. Бойцы отрабатывают сценарии реального боя в составе подразделений под руководством опытных инструкторов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры работы «Гиацинтов» в зоне СВО.