Газовый вопрос: немецкий политик счел ошибкой отказ Германии от российского топлива

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Немецкий политик Эрнст: российский газ дешевле и всегда был надежным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru

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Жители ФРГ уже ощутили на себе последствия такого решения со стороны властей. Теперь им приходиться оплачивать огромные счета за коммуналку.

Российский газ дешевле и всегда был надежным. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава Комитета по защите климата и энергетике Бундестага Клаус Эрнст. По его мнению, в интересах немецкого правительства запустить рабочую нитку «Северного потока — 2». Политик назвал не комфортной ситуацию, которая возникла после отказа Берлина от российского сырья.

«В интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным. Кроме того, в отличие от сжиженного природного газа, который мы получаем из США, он более экономичный. Российский газ добывается не с помощью технологий гидроразрыва. Следовательно, и с экологической точки зрения было бы правильно запустить проект снова», — сказал Эрнст.

Клаус Эрнст высказался за подключение России к расследованиям терактов на газопроводах. Затронут был вопрос и антироссийских санкций. Эрнст признал — вводимые Западом ограничения негативно отразились на самих европейских странах. В первую очередь, жители ощутили рост цен на топливо, газ и электричество.

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