Российские военные впервые перехватили американскую управляемую бомбу JDAM

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 191

Минобороны РФ сообщило о перехвате в зоне СВО управляемой бомбы JDAM производства США

Российские военные впервые перехватили американскую управляемую бомбу JDAM

Фото: www.globallookpress.com / South Korea Defense Ministry

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Тема:
Спецоперация

В зоне СВО также были перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемую бомбу JDAM производства США. Об этом сообщает официальный представитель военного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки на донецком направлении штурмовые отряды армии РФ вели бои в западной части Артемовска. Потери противника составили более 385 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, четыре машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в западной части Артемовска продолжаются бои.

Тема:
Спецоперация
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