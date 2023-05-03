Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром

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Сюда в течение последнего года везли сломанное оружие с передовой для ремонта и переделки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Корреспонденту «Известий» удалось увидеть, какие тайны хранит под землей Соледар. Там — в катакомбах — сотни ящиков с оружием, брошенным ВСУ. Отступая, боевики забрали все, что могли, остальное — хотели взорвать. Но что-то пошло не так. Репортаж Семена Еремина с глубины в 250 метров.

Тема:
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