Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром

Корреспонденту «Известий» удалось увидеть, какие тайны хранит под землей Соледар. Там — в катакомбах — сотни ящиков с оружием, брошенным ВСУ. Отступая, боевики забрали все, что могли, остальное — хотели взорвать. Но что-то пошло не так. Репортаж Семена Еремина с глубины в 250 метров.