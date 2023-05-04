МИД России: виновных в атаке дронов на Кремль ждет суровое наказание

Москва ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с теми оценками угрозы, которая была создана для российского руководства. Публикация об этом появилась на официальном сайте МИД России.

В министерстве осудили попытки террористических атак на Кремль, которые могли причинить вред здоровью и жизни президента страны Владимира Путина. Особым цинизмом в ведомстве посчитали то, что попытка покушения на главу государства была совершена в преддверии 9 Мая — праздника ветеранов, которые боролись с фашизмом и нацизмом, в том числе на Украине.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дела по факту нападения на резиденцию главы Российской Федерации. В МИД отметили, что подобные действия не должны оставаться без ответа. Виновные в совершении злодеяний, направленных на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда, будут найдены и наказаны по всей строгости.

«Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В Москве не сомневаются, что за атакой стоит киевский режим, который активно использует террористические методы в отношении объектов инфраструктуры РФ. МИД подчеркивает, что очередная атака лишь подчеркнула отсутствие у украинской стороны стремления к миру и урегулированию конфликта, а коллективный Запад, замалчивающий вопиющие факты, потакает украинским нацистам.

«Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — написано в опубликованном материале.

В заключение министерство подчеркнуло, что мировые организации, осуществляющие свою работу на основе международного права, должны осудить новую выходку Киева. Украина должна быть привлечена к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль рассказал о возможных ответах на атаку беспилотников.