Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России
Блогер Блиновская попыталась покинуть Россию после тревожного сообщения
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Следователи знают, кто отправил СМС, но он не является сотрудником правоохранительных органов. Что же было в сообщении?
Стало известно, что ночью 27 апреля блогер Елена Блиновская получила тревожное сообщение от знакомого.
Знаменитость и так планировала покинуть страну: «звезда марафонов» должна была вылететь в Ташкент. Однако планы изменились после одного короткого сообщения.
Видимо, ночное СМС не на шутку заставило встревожиться, и коуч незамедлительно вызвала водителя и направилась на Maybach в сторону российско-белорусской границы. В Смоленской области ее удалось задержать. Об этом пишет Telegram-канал 112.
«Лена, беги!» — именно такой короткий текст получила знаменитость.
Источник сообщает, что следователи знают, кто отправил СМС, но он не является сотрудником правоохранительных органов, поэтому не несет ответственности за разглашение информации. Теперь правоохранители выясняют, кто из силовиков мог раскрыть постороннему лицу секретную информацию.
На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме.
Женщину отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.
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