Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России

|
Полина Долгова
Полина Долгова 391

Блогер Блиновская попыталась покинуть Россию после тревожного сообщения

Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Следователи знают, кто отправил СМС, но он не является сотрудником правоохранительных органов. Что же было в сообщении?

Стало известно, что ночью 27 апреля блогер Елена Блиновская получила тревожное сообщение от знакомого.

Знаменитость и так планировала покинуть страну: «звезда марафонов» должна была вылететь в Ташкент. Однако планы изменились после одного короткого сообщения.

Видимо, ночное СМС не на шутку заставило встревожиться, и коуч незамедлительно вызвала водителя и направилась на Maybach в сторону российско-белорусской границы. В Смоленской области ее удалось задержать. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Лена, беги!» — именно такой короткий текст получила знаменитость.

Источник сообщает, что следователи знают, кто отправил СМС, но он не является сотрудником правоохранительных органов, поэтому не несет ответственности за разглашение информации. Теперь правоохранители выясняют, кто из силовиков мог раскрыть постороннему лицу секретную информацию.

На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме.

Женщину отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
5 мая
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
4 мая
«У нее нет стыда»: психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую
4 мая
Стас Костюшкин после клипа с оскандалившейся Блиновской побрился налысо
3 мая
Думает, что это «хи-хи, ха-ха»: Лебедев обвинил Блиновскую в несерьезности
2 мая
Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
1 мая
«Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской
1 мая
Удаляют совместные фото: после ареста Блиновской от нее отвернулись друзья
1 мая
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях
30 апр
«Святых людей нет»: Ксения Бородина прокомментировала арест Блиновской
30 апр
Владения по всей России: муж Блиновской оказался сказочно богат
+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео