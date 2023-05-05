«Выбора нет»: Боррель рассказал, почему Евросоюз вынужден отдавать все Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 206

Боррель: ЕС хотел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину

«Выбора нет»: Боррель рассказал, почему Евросоюз вынужден отдавать все Украине

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Тема:
Украинский кризис

Так почему же западные страны продолжают обеспечивать киевский режим оружием и боеприпасами?

Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на социальную сферу своих граждан — строить больницы и школы, поддерживать благосостояние. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Флоренции, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что в настоящее время нет условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим западные страны намерены и дальше поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы.

Прежде Боррель заявлял, что Евросоюз рассматривает только один план мирного урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России есть очень большая группировка фронтовой авиации, что дает армии РФ серьезное преимущество перед возможным украинским контрнаступлением.

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