«Выбора нет»: Боррель рассказал, почему Евросоюз вынужден отдавать все Украине
Боррель: ЕС хотел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Так почему же западные страны продолжают обеспечивать киевский режим оружием и боеприпасами?
Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на социальную сферу своих граждан — строить больницы и школы, поддерживать благосостояние. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Флоренции, передает РИА Новости.
При этом он добавил, что в настоящее время нет условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим западные страны намерены и дальше поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы.
Прежде Боррель заявлял, что Евросоюз рассматривает только один план мирного урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский.
В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России есть очень большая группировка фронтовой авиации, что дает армии РФ серьезное преимущество перед возможным украинским контрнаступлением.
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