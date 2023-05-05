«Тактический риск»: Путин готовит Украине большой «сюрприз»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 802

Newsweek: авиация станет козырем России перед контрнаступлением ВСУ

«Тактический риск»: Путин готовит Украине большой «сюрприз»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Контрнаступление ВСУ рискует сорваться. Почему? В чем сила ВС РФ?

У России есть очень большая группировка фронтовой авиации, что дает армии РФ серьезное преимущество перед возможным украинским контрнаступлением. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», — говорится в публикации.

Также в статье упоминается, что ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали свою силу в полной мере.

«Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны», — заключается в статье.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области.

Тема:
Спецоперация
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