Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33

Женщина призналась, что занималась редактурой текстов различного содержания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Правоохранители допросили организатора фейковой акции «Небесный полк», которую пособники экстремистской организации «Артподготовка» * планировали провести 9 мая в России.

Организаторы акции консультировались с создателем вышеуказанной террористической организации Вячеславом Мальцевым **. Одна из них Елена Эдуардовна М. помогала ему вести «информационные ресурсы» и распространять его взгляды. Женщина подтвердила, что фейковая акция должна была пройти 9 мая — в День Победы.

«Мальцев мне периодически передавал на редактуру различные тексты различного содержания, которые выверяла на предмет грамотности и стилистического соответствия», — рассказала она на допросе.

Женщина призналась, что отредактированные посты выкладывались на различных ресурсах, количество которых могло доходить до 150.

«Если он мне давал админки, наверно, это мальцевские ресурсы. Я не знаю, в дальнейшем кому они принадлежат, но админки мне давал непосредственно Вячеслав Вячеславович. На этих ресурсах я редактировала весь контент, который там выкладывался», — отметила она.

Ранее участник этой фейковой патриотической акции Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма. По его словам, после проведенных с ним разъяснительных бесед он осознал, что поступал неправильно.

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О том, что правоохранительные органы пресекли проведение в стране фейковой патриотической акции в России, стало известно накануне. Стражи порядка задержали ее организаторов и по совместительству активистов «Артподготовки».

Так, жителям приграничных российских регионов предлагали 8 и 9 мая запустить в небо воздушные шары якобы в память о героях, погибших в Великой Отечественной войне. При этом организаторы прямо говорили: лучше использовать красочные фигуры или связать обычные лентами из фольги. Известно, что во Вторую мировую полоски фольги использовали как один из способов для ослепления радаров противника.

В распространяемых листовках организаторы называли «Небесный полк» альтернативой шествию «Бессмертного полка». Однако в исполкоме общероссийского движения заявили, что никакого отношения к настоящему «Бессмертному полку» эти призывы не имеют.

* — запрещенная в РФ террористическая организация

** — признан иноагентом в России

Тема:
День Победы 9 Мая
6 мая
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