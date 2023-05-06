В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия
Замминистра обороны Украины Маляр: РФ производит и испытывает новое оружие
Фото: © РИА Новости / Стрингер
На фоне СВО в стране происходит серьезное наращивание производства новой военной техники.
Россия производи и испытывает новые вооружения. Об этом заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Увеличиваются возможности, они (россияне — прим. ред) что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — сказала Маляр.
По ее словам, армия России налаживает производство определенных видов вооружения, а после — испытывает его. Украинские же военные расценивают воздушные атаки ВС РФ, как возможность проверить и развить средства противовоздушной обороны.
На днях стало известно о том, что производство боевых машин пехоты БМП-3 увеличилось в несколько раз. Также сообщено об увеличении ремонтных мощностей в России.
Такое наращивание производства военной техники РФ происходит на фоне проведения СВО. Только за первые три месяца 2023 года предприятие поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО.
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