В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Замминистра обороны Украины Маляр: РФ производит и испытывает новое оружие

В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На фоне СВО в стране происходит серьезное наращивание производства новой военной техники.

Россия производи и испытывает новые вооружения. Об этом заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Увеличиваются возможности, они (россияне — прим. ред) что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — сказала Маляр.

По ее словам, армия России налаживает производство определенных видов вооружения, а после — испытывает его. Украинские же военные расценивают воздушные атаки ВС РФ, как возможность проверить и развить средства противовоздушной обороны.

На днях стало известно о том, что производство боевых машин пехоты БМП-3 увеличилось в несколько раз. Также сообщено об увеличении ремонтных мощностей в России.

Такое наращивание производства военной техники РФ происходит на фоне проведения СВО. Только за первые три месяца 2023 года предприятие поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО.

Тема:
Спецоперация
6 мая
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
6 мая
Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно
6 мая
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
6 мая
Минобороны раскрыло зарплаты военных в зоне СВО
6 мая
Военный эксперт объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
6 мая
«Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине
5 мая
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время
5 мая
«Диалог через музыку лечит душу»: певица Юта посетит 30 городов РФ с благотворительным туром
5 мая
«Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ
5 мая
Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожены до 300 украинских боевиков и наемников
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео