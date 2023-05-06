Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 21

Мужчинам грозила смертельная опасность.

Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Из плена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены трое летчиков ВКС России. В Минобороны сообщили, что вернуть бойцов на родину удалось в результате российско-украинского переговорного процесса.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны. Им будет оказана необходимая психологическая поддержка, которая поможет бывшим пленным пройти реабилитацию, пережить шок и вернуться к нормальной жизни.

Прежде Минобороны РФ сообщало о возвращении 40 российских солдат из украинского плена. Из Украины они были доставлены на российские подконтрольные территории автобусами в сопровождении полиции, врачей.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в убежищах украинских террористов нашли вещественные доказательства изнасилований.

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