Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
Мужчинам грозила смертельная опасность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Из плена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены трое летчиков ВКС России. В Минобороны сообщили, что вернуть бойцов на родину удалось в результате российско-украинского переговорного процесса.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны. Им будет оказана необходимая психологическая поддержка, которая поможет бывшим пленным пройти реабилитацию, пережить шок и вернуться к нормальной жизни.
Прежде Минобороны РФ сообщало о возвращении 40 российских солдат из украинского плена. Из Украины они были доставлены на российские подконтрольные территории автобусами в сопровождении полиции, врачей.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в убежищах украинских террористов нашли вещественные доказательства изнасилований.
- 6 мая
- В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия
- 6 мая
- Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно
- 6 мая
- Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 6 мая
- Минобороны раскрыло зарплаты военных в зоне СВО
- 6 мая
- Военный эксперт объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
- 6 мая
- «Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине
- 5 мая
- В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время
- 5 мая
- «Диалог через музыку лечит душу»: певица Юта посетит 30 городов РФ с благотворительным туром
- 5 мая
- «Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ
- 5 мая
- Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожены до 300 украинских боевиков и наемников
Читайте также
48%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?