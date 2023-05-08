«Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
Боррель: конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с остальным миром
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Украинский кризис спровоцировал раскол, из-за которого «коллективный Запад» рискует и вовсе отделиться от мировой общественности.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг Украины поспособствовала обнажению разногласий Запада с другими частями мира. Об этом европейский политик написал в своем блоге.
«Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», — поделился он своим мнением.
По оценкам Борреля, раскол мировой общественности будет только усугубляться со временем. Он считает, что последствия могут быть необратимыми, и между частями мира образуется настоящая бездна.
Украинский кризис, отметил дипломат, поспособствовал укреплению трансатлантического альянса, однако остальные части света тоже хотят быть услышанными. Битва идей и мнений продолжается, и важно принимать во внимание ожидание и недовольство развивающихся стран, считает он.
Ранее Боррель высказывался о финансировании Украины. По его словам, Евросоюз хотел бы тратить деньги на развитие социальной сферы, однако перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине не наблюдается, и ЕС вынужден продолжать спонсировать киевский режим.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией.
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