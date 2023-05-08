На создание ролика киностудию вдохновила реальная история российского военнослужащего.

Накануне Дня Победы росгвардейцы сняли клип на песню «Бессмертный полк». Киностудия ведомства создала ролик совместно с рок-группой «Лампасы». Проект появился благодаря реальной истории бойца Росгвардии, который участвовал в специальной военной операции (СВО).

В одном из боев военнослужащий получил контузию, из-за чего ему привиделся собственный прадед, участник Великой Отечественной войны. Он форсировал Днепр, освобождал Киев и был готов к смерти ради мирной жизни своих потомков. Прадед хотел, чтобы его семье никогда не пришлось брать в руки оружие. Но правнуку пришлось повторять его путь.

«Мы — это наши предки, их взгляд на жизнь и умение принять правильное решение. То, что мы делаем сегодня, — проявление генетической памяти, осознание нашим народом своего исторического предназначения», — прокомментировали клип в пресс-службе Росгвардии.

Этот ролик, отметили росгвардейцы, публично демонстрирует борьбу российских солдат за прошлое и будущее своей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил лидеров дружественных стран с 78-й годовщиной Победы.