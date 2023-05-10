Два способа: кардиолог рассказал, как легко пережить магнитные бури
Кардиолог Кремнев: пережить магнитные бури помогут лекарства и подвижный образ жизни
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Больше всего неприятностей стихия доставляет метеозависимым и пожилым людям.
Уже несколько дней на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая пришла после серии вспышек на Солнце. Природное явление сильно влияет на метеозависимых и пожилых людей. Как легко пережить этот период, в беседе с «Парламентской газетой» рассказал врач-кардиолог Юрий Кремнев.
«Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем — средства от стенокардии или аритмии», — пояснил специалист.
Кроме того, важно не засиживаться дома. Рекомендуется больше гулять на свежем воздухе. Еще полезными в этот период будут аэробные нагрузки: плавание, гимнастика.
«Это улучшает работу сердца и сосудов», — подытожил кардиолог.
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