Два способа: кардиолог рассказал, как легко пережить магнитные бури

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Кардиолог Кремнев: пережить магнитные бури помогут лекарства и подвижный образ жизни

Два способа: кардиолог рассказал, как легко пережить магнитные бури

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Тема:
Погода

Больше всего неприятностей стихия доставляет метеозависимым и пожилым людям.

Уже несколько дней на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая пришла после серии вспышек на Солнце. Природное явление сильно влияет на метеозависимых и пожилых людей. Как легко пережить этот период, в беседе с «Парламентской газетой» рассказал врач-кардиолог Юрий Кремнев.

«Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем — средства от стенокардии или аритмии», — пояснил специалист.

Кроме того, важно не засиживаться дома. Рекомендуется больше гулять на свежем воздухе. Еще полезными в этот период будут аэробные нагрузки: плавание, гимнастика.

«Это улучшает работу сердца и сосудов», — подытожил кардиолог.

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