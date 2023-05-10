Сотрудник офиса Зеленского погиб в зоне спецоперации

На Украине заявили, что чиновник «пал на передовой».

Сотрудник администрации президента Украины Алексей Титаренко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Обстоятельства гибели чиновника не уточняются: лишь говорится, что он погиб «на передовой». В администрации украинского лидера Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

В начале мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об уничтожении российскими артиллеристами бронированной машины ВСУ, в которой мог находиться командующий силами территориальной обороны Украины генерал-майор Игорь Танцюра. Однако в руководстве ВСУ поспешили заявить, что сведения о гибели Танцюры — фейк.

В апреле в боях на южном направлении погиб бывший депутат Верховной рады Олег Барна. Политик был ликвидирован 17 числа, накануне своего 56-летия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО ликвидировали украинского зенитчика-рекордсмена с позывным «Кельт».