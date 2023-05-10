На чьей стороне? Экс-канцлер Германии Шредер посетил российское посольство

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Bild: бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил российское посольство

На чьей стороне? Экс-канцлер Германии Шредер посетил российское посольство

Фото: www.globallookpress.com / Jens Schicke via www.imago-image

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Тема:
Украинский кризис

Теперь позиция политика вполне прочитывается.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ен Шредер-Ким вечером во вторник, 9 мая, посетили российское посольство. Об этом пишет Bild.

Помимо бывшего канцлера, на праздновании присутствовали и другие известные в Германии политики, а также дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. 

По мнению местных журналистов, этим поступком они совершенно откровенно показали свое отношение к конфликту на Украине. К слову, в Германии Шредера часто критикуют за отказ принять однозначную позицию. Его даже хотели исключить из Социал-демократической партии, но до этого дело так и не дошло.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шредер не нашел смысла в угрозах Владимира Зеленского «отвоевать» Крым.

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