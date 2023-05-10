На чьей стороне? Экс-канцлер Германии Шредер посетил российское посольство
Bild: бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил российское посольство
Фото: www.globallookpress.com / Jens Schicke via www.imago-image
Теперь позиция политика вполне прочитывается.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ен Шредер-Ким вечером во вторник, 9 мая, посетили российское посольство. Об этом пишет Bild.
Помимо бывшего канцлера, на праздновании присутствовали и другие известные в Германии политики, а также дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
По мнению местных журналистов, этим поступком они совершенно откровенно показали свое отношение к конфликту на Украине. К слову, в Германии Шредера часто критикуют за отказ принять однозначную позицию. Его даже хотели исключить из Социал-демократической партии, но до этого дело так и не дошло.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шредер не нашел смысла в угрозах Владимира Зеленского «отвоевать» Крым.
- 9 мая
- Депутат Рады сообщил об «очень сильном взрыве» в Киеве
- 8 мая
- «Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
- 8 мая
- Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным
- 8 мая
- Турция назвала страны Запада сторонниками продолжения конфликта на Украине
- 6 мая
- В Евросоюзе предложили доплачивать украинским беженцам, чтобы вернуть их домой
- 5 мая
- «Выбора нет»: Боррель рассказал, почему Евросоюз вынужден отдавать все Украине
- 5 мая
- «Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ
- 5 мая
- «Набор благих пожеланий»: в ЕС считают несерьезным план Китая по Украине
- 5 мая
- «Решить невозможно»: во что упирается решение конфликта на Украине
- 4 мая
- Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?