На чьей стороне? Экс-канцлер Германии Шредер посетил российское посольство

Теперь позиция политика вполне прочитывается.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ен Шредер-Ким вечером во вторник, 9 мая, посетили российское посольство. Об этом пишет Bild.

Помимо бывшего канцлера, на праздновании присутствовали и другие известные в Германии политики, а также дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

По мнению местных журналистов, этим поступком они совершенно откровенно показали свое отношение к конфликту на Украине. К слову, в Германии Шредера часто критикуют за отказ принять однозначную позицию. Его даже хотели исключить из Социал-демократической партии, но до этого дело так и не дошло.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шредер не нашел смысла в угрозах Владимира Зеленского «отвоевать» Крым.