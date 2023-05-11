Обнаружить и передать: чем РФ ответит на дальнобойные ракеты, поставляемые Киеву
Военный эксперт Кнутов: поставляемые Киеву дальнобойные ракеты легко уничтожат ЗРК РФ
Фото, видео: Reuters Photographer; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Практически все комплексы в составе войсковой ПВО могут уничтожить новое оружие украинской армии.
России есть чем ответить на крылатые ракеты, которые Великобритания поставит Украине. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«С подобными целями борются наши зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), практически все, которые находятся на вооружении войсковой ПВО», — объяснил эксперт.
Крылатые ракеты большой дальности способны атаковать на расстоянии до 450 километров, однако точных данных нет. Ракеты идут с огибанием рельефа местности, на малых высотах их трудно обнаружить системами ПВО, а при подлете к цели они набирают высоту и атакуют цель, когда она наиболее уязвима.
«Поэтому вопрос только в том, чтобы было достаточно комплексов, радиолокационных станций, которые должны обнаружить цели и передать», — отметил Кнутов.
Эти цели будет своевременно фиксировать радар и передавать информацию на ЗРК, которые, в свою очередь, будут уничтожать ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет.
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