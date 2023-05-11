Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников СВО

Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Забота о военных должна будет осуществляться с учетом персональной жизненной ситуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина озвучил главные задачи Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО).

В списке задач: комплексное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших, а также содействие военнослужащим в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, путевок в санатории и ухода на дому.

Также сотрудниками фонда будут решаться вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО. Кроме того, Фонд будет помогать оформлять документы и получать статус ветерана.

«Забота о наших защитниках является общей задачей. Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах РФ и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», — сказал Мишустин.

Еще в феврале в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предложил организовать государственный фонд помощи семьям участников СВО. Тогда он заявил, что инициатива будет координировать обеспечение социальной медицинской и психологической поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие новые меры поддержки распространят на военнослужащих и семьи погибших в СВО.

Тема:
Спецоперация
11 мая
«Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
11 мая
Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
11 мая
Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
11 мая
Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
11 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
11 мая
Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет
11 мая
«Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
11 мая
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»
11 мая
«Надо подождать»: Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ
11 мая
«С большими потерями для противника»: бронепоезда ВС России отразили атаки ВСУ
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

17:32
Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мировом здравоохранении
17:32
Пассажирский самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске
17:25
По ГОСТу: врач назвал самый полезный советский напиток
17:24
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт
17:17
«Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
17:17
«Жених»: Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп