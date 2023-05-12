«Лжецы»: Песков прокомментировал обвинения РФ в заговорах на выборах в Турции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Песков: Россия дорожит отношениями с Турцией и не вмешивается в электоральный процесс

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Россия решительно отвергает все обвинения в свой адрес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия никоим образом не вмешивается в электоральные процессы других государств.

До этого глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и призвал «убрать руки» от страны.

«Ему (Кылычдароглу. — Прим. ред.) важно вспомнить историю с американцами. Они долгое время говорили, что РФ вмешивалась, тратили средства на расследование и выяснили, что РФ не при чем. Мы дорожим отношениями с Турцией — она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем. Эта позиция импонирует нам. Страна, которая ценит двусторонние отношения», — заявил Песков.

Он также добавил, что Россия решительно отвергает все обвинения и считает тех, кто предоставил Кылычдароглу какую-либо информацию о вмешательстве лжецами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эрдоган отреагировал на решение Индже выбыть из президентской гонки.

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