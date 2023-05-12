В Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ

В Минобороны РФ отчитались о победах над противником за ночь.

За прошедшие сутки в районе Котляровки Харьковской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии „Западной“ группировки войск поражены подразделения противника в Двуречном Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 наемников ВСУ. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что потери ВСУ на донецком направлении составили около 900 боевиков.