За прошедшие сутки на донецком направлении общие потери боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 900 человек. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«Было истреблено более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что в Часове Яре был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, а в Авдеевке уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные не допустили прорыва обороны на соледарском направлении.