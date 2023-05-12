Минобороны РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили около 900 боевиков

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Каких еще успехов достигла российская армия за сутки в зоне СВО?

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За прошедшие сутки на донецком направлении общие потери боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 900 человек. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«Было истреблено более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что в Часове Яре был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, а в Авдеевке уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные не допустили прорыва обороны на соледарском направлении.

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