Военнопленный рассказал о низком боевом духе в рядах ВСУ из-за потерь

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 98

РИА Новости: из-за больших потерь у боевиков ВСУ упал боевой дух

Военнопленный рассказал о низком боевом духе в рядах ВСУ из-за потерь

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Спецоперация

Украинские СМИ скрывают от населения реальное число погибших.

Из-за большого числа погибших и раненых боевой дух в частях ВСУ находится на низком уровне. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Александр Ляшенко.

Мужчина признался, что был мобилизован из города Смела Черкасской области. А попал в плен он на донецком направлении.

«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто, чтобы это закончилось. И судя по тому, что мобилизация очень жесткая — это же понятно, что потери большие», — заявил Ляшенко.

При этом украинские СМИ не сообщали о бедственном положении ВСУ на фронте. О реальных потерях знают лишь те, кто находится на фронте.

Сейчас на Украине продолжается жестокая мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет. Сотрудники военкоматов задерживают всех мужчин и без подготовки отправляют их на передовую.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. 

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки потери боевиков и наемников Вооруженных сил Украины составили около 900 человек.

Тема:
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