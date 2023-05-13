В Хмельницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Ранним утром поступали сообщения о нескольких взрывах в регионе.

Пожар на объекте критической инфраструктуры произошел в Хмельницкой области. Об этом заявил глава областного центра Александр Симчишин.

Градоначальник отметил, что справиться с возгоранием пока не удалось. Кроме того зафиксированы повреждения у административных зданий и промышленных объектов.

Несколько часов назад в Хмельницкой области прозвучали взрывы, а также в Киевской области и Николаеве, где была объявлена воздушная тревога и сработала система ПВО.

Сирены в ночь на 13 мая звучали еще в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей и еще в шести регионах Незалежной.

Удары по объектам критической инфраструктуры ВС РФ начали наносить с 10 октября 2022 года. Поводом стали террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе. После того, как местные жители отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине, Киев начал регулярные обстрелы данной территории.