В Хмельницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры
Мэр Хмельницкого Симчишин: на критической объекте инфраструктуры произошел пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Ранним утром поступали сообщения о нескольких взрывах в регионе.
Пожар на объекте критической инфраструктуры произошел в Хмельницкой области. Об этом заявил глава областного центра Александр Симчишин.
Градоначальник отметил, что справиться с возгоранием пока не удалось. Кроме того зафиксированы повреждения у административных зданий и промышленных объектов.
Несколько часов назад в Хмельницкой области прозвучали взрывы, а также в Киевской области и Николаеве, где была объявлена воздушная тревога и сработала система ПВО.
Сирены в ночь на 13 мая звучали еще в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей и еще в шести регионах Незалежной.
Удары по объектам критической инфраструктуры ВС РФ начали наносить с 10 октября 2022 года. Поводом стали террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе. После того, как местные жители отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине, Киев начал регулярные обстрелы данной территории.
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