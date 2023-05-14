Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ
Генерал Ходжес: Запад может сорвать украинское контрнаступление
Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova
Генерал Ходжес уверен, что Запад допустил непоправимую ошибку и скоро увидит ее последствия.
Позиционирование контрнаступления Украины, как решающего события, создает опасный прецедент. Таким мнением в интервью Insider поделился Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе.
«Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс. Если она не нанесет решающий удар, то все, и все скажут „очень плохо“ и перестанут поддерживать», — подчеркнул военный.
По его словам, мысль о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками, которые «не хотят, чтобы Украина победила», или теми, кто все больше стремится ускорить финал конфликта. Офицер в оставке утверждает, что в боевых действиях на Украине участвуют более двух стран, и западные государства должны помогать Киеву, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах и уважении суверенитета.
«Я думаю, что в администрации есть много людей на очень высоких постах, которые не привержены позиции об абсолютной победе Украины», — заявил Ходжес.
Он объяснил растущее опасение Запада по поводу спецоперации несколькими возможными факторами, в том числе неспособностью поверить в то, что Украина действительно может одержать хоть какие-то успехи. Также бывший командующий заметил, что заявления о том, что Россия применит ядерное оружие, попросту неуместны.
Грядет кризис? Что ждет США в случае дефолта
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не в силах восполнить потери Вооруженных сил Украины в бронетехнике.
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