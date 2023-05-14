Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 284

Генерал Ходжес: Запад может сорвать украинское контрнаступление

Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Генерал Ходжес уверен, что Запад допустил непоправимую ошибку и скоро увидит ее последствия.

Позиционирование контрнаступления Украины, как решающего события, создает опасный прецедент. Таким мнением в интервью Insider поделился Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе.

«Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс. Если она не нанесет решающий удар, то все, и все скажут „очень плохо“ и перестанут поддерживать», — подчеркнул военный.

По его словам, мысль о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками, которые «не хотят, чтобы Украина победила», или теми, кто все больше стремится ускорить финал конфликта. Офицер в оставке утверждает, что в боевых действиях на Украине участвуют более двух стран, и западные государства должны помогать Киеву, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах и уважении суверенитета.

«Я думаю, что в администрации есть много людей на очень высоких постах, которые не привержены позиции об абсолютной победе Украины», — заявил Ходжес.

Он объяснил растущее опасение Запада по поводу спецоперации несколькими возможными факторами, в том числе неспособностью поверить в то, что Украина действительно может одержать хоть какие-то успехи. Также бывший командующий заметил, что заявления о том, что Россия применит ядерное оружие, попросту неуместны.

Грядет кризис? Что ждет США в случае дефолта

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не в силах восполнить потери Вооруженных сил Украины в бронетехнике.

Тема:
Спецоперация
14 мая
Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» ВСУ под Херсоном
14 мая
В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector
14 мая
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
14 мая
Стало известно об испуге боевиков ВСУ в Марьинке из-за действий российских бойцов
14 мая
Вместе даже на расстоянии: как российских бойцов в зоне СВО поддерживают родные
14 мая
Российские бойцы установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой
14 мая
Самый горячий участок в зоне СВО: штурмовые отряды продолжают выдавливать боевиков ВСУ из Артемовска
13 мая
Командир «Ахмата» сообщил об активации ВСУ на отдельных участках фронта
13 мая
Экс-разведчик США заявил о фактическом установлении нацистского режима на Украине
13 мая
Об активизации ВСУ вдоль всей линии соприкосновения заявили в ДНР
+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
«Абсолютно банкрот»: экс-министр финансов Греции рассказал о положении страны
12:33
Молодая жена онкобольного Левкина путает его с дедушкой: «Мы из разных поколений»
12:19
Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле на выборах в Турции
12:02
Воинские почести и нервное рукопожатие: Шольц принял Зеленского в Берлине
11:58
Состояние госпитализированного Глеба Панфилова стало улучшаться
11:42
Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова
«Там такое творилось!» — Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд»
Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп