Очень жесткие потери: армия России уничтожила более трети пушек НАТО на Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Forbes: Россия уничтожила более трети поставленных Украине иностранных гаубиц

Очень жесткие потери: армия России уничтожила более трети пушек НАТО на Украине

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Из примерно 152 больших буксируемых гаубиц больше трети уже повреждены или уничтожены.

Российские войска в зоне спецоперации активно уничтожают артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданную странами НАТО. Как пишет Крейг Хупер в статье для Forbes, жестокими ударами ликвидируются гаубицы М777, британские AHS Krab и американские М109.

«Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», — сообщается в статье.

Потери украинской армии критичны. Всего страна получила не менее 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 единиц самоходного орудия.

Половина уничтоженных гаубиц были застигнута в статичных огневых точках. Более мелкие мобильные орудия не получают большого урона. При этом автор материала уточняет, что некоторые гаубицы российским военным «трудно поймать», так как они стреляют наугад и находятся в постоянном движении. Например, французские CAESAR, попасть по которым России удалось только два раза.

Специальная военная операция в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о военной помощи жителям самопровозглашенных республик. Власти ДНР и ЛНР сообщили, что мирные жители регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Соответствующие договоры Владимир Путин подписал с главами этих регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Евросоюз вынужден отдавать все Украине.

Тема:
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