«Создает сложности»: зачем французские колесные танки AMX-10RC передали Украине

Париж заявил о планах передачи Киеву десятков единиц бронетехники, в том числе легких колесных танков.

Колесные танки AMX-10RC, которые Франция намерена передать Украине, — это оружие прошлого века, однако недооценивать его не стоит. Чем опасна французская бронетехника, в комментарии 5-tv.ru объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что AMX-10RC создавались для применения в пустынных районах Африки, когда там находился французский экспедиционный корпус (AMX-10RC производились с 1976 по 1994 год — Прим. ред.). Сегодня эта техника считается устаревшей, так как в ней отсутствует современная электронная начинка и автоматизированные системы ведения боя.

По словам Кнутова, больше всего AMX-10RC напоминает самоходную артиллерийскую установку на колесном шасси. Колеса обеспечивают ей достаточно высокую скорость и маневренность, кроме того, для обслуживания такой техники не требуется специальный персонал, подойдут обычные механики-водители. Учитывая, что на территории Украины сейчас подсохла земля, AMX-10RC можно использовать достаточно активно, указал эксперт.

«При правильном тактическом применении в качестве средств поддержки пехоты эти колесные танки могут сыграть определенную роль в продвижении украинских войск», — констатировал Кнутов.

Слабым местом французской бронетехники эксперт назвал низкий уровень защиты. Броня AMX-10RC способна отражать только осколки и пули, и не спасет от противотанковых средств, начиная с артиллерии и заканчивая ракетами и гранатометами.

Кнутов полагает, что с появлением французских колесных танков на вооружении украинских сил следует ожидать эскалации боевых действий в зоне спецоперации, так как противник получит возможность для ведения наступательных действий.

«Нам это создает сложности в том плане, что придется усиливать на каких-то направлениях противотанковую оборону. Но мы к этому готовы, сил и средств у нас достаточно», — резюмировал Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Париж передаст Киеву десятки единиц бронетехники, в том числе легкие колесные танки AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце.