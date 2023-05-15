Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC

Париж передаст Киеву десятки единиц бронетехники, в том числе легковые колесные танки AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце, состоявшемся накануне вечером.

«Готовятся новые поставки. ‹...› В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов (Вооруженных сил Украины. — Прим. Ред.) десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Франция сосредоточит свои усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого стало известно о планах Германии поставить Украине дополнительное вооружение почти на три миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи может включать 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников. Соответсвующую информацию раскрыли немецкие, пока власти ФРГ официальных заявлений не делали.

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