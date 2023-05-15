Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16

Также Париж намерен обучить украинских боевиков управлять боевыми бронемашинами.

Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC

Фото: Николай Новичков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Париж передаст Киеву десятки единиц бронетехники, в том числе легковые колесные танки AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце, состоявшемся накануне вечером.

«Готовятся новые поставки. ‹...› В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов (Вооруженных сил Украины. — Прим. Ред.) десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Франция сосредоточит свои усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого стало известно о планах Германии поставить Украине дополнительное вооружение почти на три миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи может включать 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников. Соответсвующую информацию раскрыли немецкие, пока власти ФРГ официальных заявлений не делали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию.

Тема:
Спецоперация
15 мая
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
14 мая
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
14 мая
«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки
14 мая
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
14 мая
Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР
14 мая
Прошлое против настоящего: что потомки белой эмиграции думают о спецоперации
14 мая
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине
14 мая
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
14 мая
СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией
14 мая
На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

5:23
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
5:05
Опять по нулям: о чем говорит повышенное потребление бензина
4:47
«Кишками должен тащить образ»: Никоненко рассказал о работе с режиссером Миттой
4:23
Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на РФ
4:03
Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины
3:47
В Госдуме назвали Зеленского «символом объединения Европы вокруг русофобии»

Сейчас читают

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«И месяца не прошло»: фигура Зепюр Брутян после рождения ребенка поразила публику
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп