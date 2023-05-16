На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
По всей страны была объявлена воздушная тревога.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В Черниговской области на Украине прогремели мощные взрывы, сообщает украинское издание Klymenko Time. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Армия РФ начала наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Как объяснил тогда Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в том числе на Крымском мосту.
При этом Киев не прекращает свои преступные действия. Так, несколькими днями ранее они нанесли удар по Луганску, выпустив две ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные им Великобританией. Тогда пострадали шестеро детей, двое были госпитализированы. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие бесчинства с российскими солдатами творит украинский хирург.
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