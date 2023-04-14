«Вырезаю глазки»: украинский хирург похвастался издевательствами над пленными

В соцсетях появилось видео с мужчиной, который представился украинским полевым хирургом и признался, что вырезает органы у российских бойцов.

Украинский полевой хирург рассказал, что вырезает органы у российских военнопленных для последующей продажи. Видео с таким признанием появилось в соцсетях. На него обратил внимание RT.

«Я вашим вырезаю глазки, почки и печеночку. Я больше скажу: если привозят без ноги, для меня он уже труп», — заявил он.

Мужчина также похвастался издевательствами над российскими пленными. Он заявил, что проводит операции без наркоза и «балдеет от этого».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по информации о возможном совершении преступлений в отношении российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный из ДНР рассказал о пытках, которым его подвергали в плену.