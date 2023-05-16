Прикрывают друг друга: как работают танкисты армии России в зоне СВО

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Помехой для танков не являются даже деревья.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Только за прошедшие сутки на запорожском направлении армия России ликвидировала до 150 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вклад в эту работу внесли и танкисты Восточного Военного округа — поражение их целей подтверждают и данные объективного контроля. Корреспондент «Известий» Даниил Левин все увидел.

Танкисты Восточного военного округа на огневых позициях. Стреляют на виду у противника. Поэтому нужно действовать быстро и точно, права на ошибку нет.

Они работают парой, прикрывая друг друга. Это запись объективного контроля. Через несколько секунд после выстрела видно, как украинская техника разлетается на куски.

Сразу после боя — смена позиции, боевая машина летит на следующий рубеж. Поваленные деревья лишь немного покачивают Т-80.

Наши военнослужащие стреляют из открытых огневых позиций или прячутся за деревьями. К работе на Запорожском направлении привыкли!

Вот только недавно был эпизод, очень редкий для текущих боевых действий. Танковая дуэль прямой наводкой — на этих кадрах уже ее финальная часть. Взрывается боекомплект противника.

«Уже откатывались, и в рации раздался голос: перед вами танчик, танчик, танчик не наш. Мы такие — как не наш? Шли по нашей, скажем так, дороге в наш тыл. И получилось так, что мы их догнали и корму разобрали», — говорит танкист.

Молодой командир «Алтай» — из династии танкистов. В подразделении — родной брат. Служили отец и дед. А прадед на Т-34 освобождал Украину от немецких захватчиков. Возможно, даже стрелял с тех же позиций, откуда только вернулись Алтай и его команда.

Танк сейчас заглушен, он только вернулся с переднего края, до которого отсюда несколько километров. Поэтому показать место нельзя, только такие детали: например, количество грязи, налипшей на гусеницы.

Засохнуть грязь не успеет. В любой момент снова раздастся команда к бою — и военнослужащие снова помчатся на позиции.

Тема:
Спецоперация
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