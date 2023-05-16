Авиация РФ разбомбила мотострелковую бригаду ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям мотострелков ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ полковник Сергей Зыбинский.

«Нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады», — прокомментировал он.

Зыбинский также добавил, что на данном направлении авиация группировки «Запад» атаковала подразделения теробороны украинских нацистов.

Кроме того, отметил полковник, ВС РФ в районе нескольких населенных пунктов сорвали три попытки противника ротировать. Действия украинской армии были пресечены недалеко от Синьковки, Першотравневого и Кисловки Харьковской области. Также российские солдаты при помощи ЗРК «Тор» ликвидировали беспилотник «Фурия» из арсенала ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР.