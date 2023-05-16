Российская авиация в ДНР сбила украинские самолеты Су-24 и Су-25
Бойцы ликвидируют любую вражескую технику всеми доступными средствами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские истребители в зоне спецоперации сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25. В Минобороны РФ сообщили, что вражеская авиация ликвидирована в Донецкой народной республике (ДНР).
«В районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российские войска перехватили семь крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow, которые ВСУ (Вооруженные силы Украины) получили от Великобритании.
Уничтожены также три противорадиолокационные ракеты HARM, семь реактивных снарядов HIMARS и 22 вражеских беспилотника.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины и территорий Донбасса продолжается. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации с объявлением о военной помощи ДНР и ЛНР, власти которых напрямую обратились к главе государства в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Киевский режим активно и жестоко атаковал мирных граждан самопровозглашенных республик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиация РФ разбомбила мотострелковую бригаду ВСУ на купянском направлении.
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