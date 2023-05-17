«Только я так умею»: Виктория Боня оконфузилась на Каннском кинофестивале

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Аделина Ким
Аделина Ким 33

Виктория Боня проспала открытие 76-й Каннского международного кинофестиваля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Comi; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Знаменитость приглашают на мероприятие из года в год, но пройти по Красной дорожке в день открытия она так и не смогла.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня регулярно принимает участие в торжественном открытии Каннского фестиваля, но 76-ю церемонию она пропустила из-за желания поспать.

«Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля! Я проснулась в 12 часов, меня уже ждет визажист, а мне еще ехать в Канны целый час!» — пожаловалась звезда в своем блоге.

При этом Виктория является единственной россиянкой, которую из года в год приглашают на это мероприятие. Она уже знает о том, как важно безупречно выглядеть перед папарацци и зрителями, поэтому решила не спешить со сборами.

Так, сперва она не торопясь выпила кофе, приняла душ и сделала маску для лица. Знаменитость отметила, что у нее есть еще две недели, чтобы вновь показать себя в Каннах.

«Платье готово! Я уже ездила на примерку… Только я так умею. Но, может быть, еще получится, держите за меня пальчики!» — добавила телеведущая.

И, судя по появившимся в тот же день фотографиям, ей это удалось — Боня появилась на красной дорожке в вычурном зеленом платье с лоскутами-листьями.

В прошлом году на фестивале с моделью произошла еще одна неприятная ситуация. Ее попросили покинуть мероприятие из-за провокации на красной дорожке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня хочет создать аналог Tinder.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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