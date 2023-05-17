«Гендиректор Америки»: кого Илон Маск хочет видеть президентом США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Илон Маск заявил о желании видеть нормального человека на посту президента США

Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

По мнению бизнесмена, результаты прошлых выборов были справедливыми. Но он ими недоволен.

Американский бизнесмен и владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал о своем желании видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он сообщил в интервью CNBC.

«Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек. Президент — главный „гендиректор“ страны, а мы хотим хорошего „гендиректора“ Америки», — сказал миллиардер.

Также он напомнил, что результаты выборов 2020 года были справедливыми, но он расстроился, что предпринял в свое время неверный шаг и проголосовал неверно.

К слову, бывший президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что именно он выиграл президентские выборы 2020 года, однако лишился второго срока из-за подтасовки результатов голосования.

Выборы президента в США пройдут уже в 2024 году. По результатам последнего опроса, популярность нынешнего президента Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимума с момента его инаугурации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск «уделал» Обаму и стал самым популярным в Twitter.

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