Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на донецком направлении за минувшие сутки.
Фото: © РИА Новости
Воздушно-десантные войска России заняли более выгодный рубеж обороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
По словам Конашенкова, российской армии за минувшие сутки удалось добиться продвижения в западных кварталах Артемовка. Там штурмовые отряды вели сдерживающий противника бой.
Официальный представитель Минобороны добавил, что украинская сторона предприняла семь попыток атаковать российские позиции в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, однако ВС РФ не только отбили наступление, но и смоги занять выгодный рубеж.
«В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — прокомментировал генерал-лейтенант.
В районе Артемовска, уточнили в ведомстве, российская авиация совершала семь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. Техника и живая сила ВСУ была разбита также в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона.
- 17 мая
- ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
- 17 мая
- Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу боеприпасов в Николаеве
- 17 мая
- В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»
- 17 мая
- В Артемовске ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями
- 17 мая
- Президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29
- 17 мая
- «Мы воспринимаем факты»: Кремль об информации Херша о призывах к Зеленскому прекратить конфликт
- 17 мая
- «Неопределенный срок»: генерал США назвал причину затягивания наступления ВСУ
- 17 мая
- Работа ведется круглосуточно: как САУ «Гвоздика» бьют по противнику в зоне СВО
- 17 мая
- Не успели ничего сделать: как российские ВВС уничтожили ЗРК Patriot в Киеве
- 17 мая
- Тайное общество: кто призывает Зеленского остановить конфликт на Украине
Читайте также
33%
0.88 87.16
1.07
Нашли ошибку?