Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на донецком направлении за минувшие сутки.

Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Воздушно-десантные войска России заняли более выгодный рубеж обороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Конашенкова, российской армии за минувшие сутки удалось добиться продвижения в западных кварталах Артемовка. Там штурмовые отряды вели сдерживающий противника бой.

Официальный представитель Минобороны добавил, что украинская сторона предприняла семь попыток атаковать российские позиции в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, однако ВС РФ не только отбили наступление, но и смоги занять выгодный рубеж.

«В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В районе Артемовска, уточнили в ведомстве, российская авиация совершала семь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. Техника и живая сила ВСУ была разбита также в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона.

Тема:
Спецоперация
17 мая
ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
17 мая
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу боеприпасов в Николаеве
17 мая
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»
17 мая
В Артемовске ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями
17 мая
Президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29
17 мая
«Мы воспринимаем факты»: Кремль об информации Херша о призывах к Зеленскому прекратить конфликт
17 мая
«Неопределенный срок»: генерал США назвал причину затягивания наступления ВСУ
17 мая
Работа ведется круглосуточно: как САУ «Гвоздика» бьют по противнику в зоне СВО
17 мая
Не успели ничего сделать: как российские ВВС уничтожили ЗРК Patriot в Киеве
17 мая
Тайное общество: кто призывает Зеленского остановить конфликт на Украине
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок...

Последние новости

15:27
«Угроза серьезна»: Польша и Литва готовят операцию по захвату Белоруссии
15:23
«Яркие и токсичные»: задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством
15:21
Следующий пошел: Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату налогов
15:12
Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР
15:10
Бывшего участника «Дома-2» задержали за драку в ресторане в центре Москвы
15:06
«Давно утверждено»: почему в ЛДПР отказались менять цвета партийного флага

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
Джо Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023