«Пылкая мечта»: в США заявили о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Подполковник Дэвис: даже в теории ВСУ не смогут вытеснить Россию с ее позиций

«Пылкая мечта»: в США заявили о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Российские силы слишком хорошо оснащены, чтобы мечта президента Украины когда-либо сбылась.

Вооруженные силы Украины не в силах вытеснить армию РФ с занятых позиций, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, «пылкая мечта» Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных РФ территорий никогда не сбудется.

«В любом практическом измерении просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас. Это совершенно нереальная боевая цель», — сказал Дэвис.

Также он добавил, что глава Незалежной подтолкнет ВСУ к попытке контрнаступления, чтобы сохранить хоть какие-то остатки доверия иностранных партнеров и собственных боевиков.

По мнению Дэвиса, ни сил, ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно для достижения заявленных целей, и в результате контрнаступления Украина окажется «в худшем положении, чем сейчас».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Зеленский не хочет договариваться с Россией о мире.

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