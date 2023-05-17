Сокрушительный удар: российские войска разнесли опорные пункты ВСУ

Военкор «Известий» Родион Северьянов показал работу минометчиков по укрытиям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
Украинские боевики полностью разобрали свои позиции и бросили укрепления.
Точными ударами войска российской армии уничтожают пункты дислокации врага в зоне спецоперации. Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов отправился на передовую и показал работу артиллерии по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На кадрах минометчики выпускают несколько снарядов в место скопления силы противника. 120-миллиметровая мина попадает точно в укрытие. Военкору рассказали, что перед выстрелом российские военнослужащие стараются пригнуться как можно ниже, чтобы избежать последствий выхода мины. А вот наушники почти не используют — так лучше слышно вражеский выход.
Укрепления противника были полностью уничтожены. Боевики ВСУ полностью разобрали свою позицию и бросили укрепления. Некоторые даже забрали раненого, хотя, как подметили военные, такое случается нечасто.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после того, как главы ДНР И ЛНР обратились к российскому лидеру с просьбой о помощи. Конфликт Донбасса с киевским режимом, продолжающийся с 2014 года, обострился.
США, страны НАТО и Евросоюза назвали миротворческую миссию «вторжением» на Украину и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что минометчики ВСУ попали под двойной удар под Авдеевкой.
- 17 мая
- «Не прямо сейчас»: Минобороны Британии о вступлении Украины в НАТО
- 17 мая
- Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту
- 17 мая
- Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске
- 17 мая
- «Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине
- 17 мая
- «Пылкая мечта»: в США заявили о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ
- 17 мая
- Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР
- 17 мая
- ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
- 17 мая
- Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу боеприпасов в Николаеве
- 17 мая
- В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»
- 17 мая
- В Артемовске ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями
Читайте также
33%
0.88 87.16
1.07
Нашли ошибку?