Сокрушительный удар: российские войска разнесли опорные пункты ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 7 635

Военкор «Известий» Родион Северьянов показал работу минометчиков по укрытиям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики полностью разобрали свои позиции и бросили укрепления.

Точными ударами войска российской армии уничтожают пункты дислокации врага в зоне спецоперации. Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов отправился на передовую и показал работу артиллерии по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах минометчики выпускают несколько снарядов в место скопления силы противника. 120-миллиметровая мина попадает точно в укрытие. Военкору рассказали, что перед выстрелом российские военнослужащие стараются пригнуться как можно ниже, чтобы избежать последствий выхода мины. А вот наушники почти не используют — так лучше слышно вражеский выход.

Укрепления противника были полностью уничтожены. Боевики ВСУ полностью разобрали свою позицию и бросили укрепления. Некоторые даже забрали раненого, хотя, как подметили военные, такое случается нечасто.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после того, как главы ДНР И ЛНР обратились к российскому лидеру с просьбой о помощи. Конфликт Донбасса с киевским режимом, продолжающийся с 2014 года, обострился.

США, страны НАТО и Евросоюза назвали миротворческую миссию «вторжением» на Украину и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что минометчики ВСУ попали под двойной удар под Авдеевкой.

Тема:
Спецоперация
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