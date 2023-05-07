«Накрыли их полностью»: минометчики ВСУ попали под двойной удар под Авдеевкой

Услышав звук вертолета, российские военные было подумали, что украинская авиация готовит на них атаку, но те пролетели мимо и накрыли позиции своих.

Авиация ВСУ отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же боевиков под Авдеевкой, куда позже нанесли удар российские летчики. Об этом агентству РИА Новости сообщил военнослужащий Вооруженных сил РФ с позывным «Дачник».

«Дачник» признался, что услышав звук вертолета, солдаты предположили, что украинская авиация готовит атаку на них. Однако расчеты российских солдат оказались неверны.

«Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — прокомментировал он.

Собеседник агентства добавил, что «меткость» украинских нацистов не могла не обрадовать. По его словам, летчики ВСУ побоялись опасного сближения с российскими позициями и начали стрелять с безопасного расстояния, чтобы не быть сбитыми. Таким образом под огнем и оказались их сослуживцы.

Данчик в заключение отметил, что за минувшие сутки боевики киевского режима были атакованы сразу двумя армиями. Он рассказал, что через некоторое время ВС РФ поразили противника с воздуха по тем же координатам.

Авдеевка частично остается под контролем украинской стороны. ВСУ используют город для расположения своих позиций, с помощью которых они ведут обстрелы в ДНР. Украинские командиры сообщали, что российская армия использует под Авдеевкой опыт Артемовска, окружая его и отрезая от снабжения. По словам экс-командира роты одного из подразделений ВСУ, город на 50% взят в кольцо.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске.