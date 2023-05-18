Никакого «контрнаступа»: Лукашенко развеял серьезные планы ВСУ

По мнению главы Белоруссии, все это — полная дезинформация.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Белта.

По его словам, такая дезинформация опасна в любом бою. Например, если вспомнить опыт Курской и Сталинградской битв во время Великой Отечественной Войны, когда СССР удалось успешно дезинформировать противника и выиграть, напомнил глава республики.

«Но, должен сказать, самая большая дезинформация — этот „контрнаступ“. Никакого „контрнаступа“, с моей точки зрения, нет и быть не может», — объявил Лукашенко.

Также он добавил, что сторонам конфликта стоит все же вернуться за стол переговоров и разработать новый проект документа, чтобы остановить специальную военную операцию (СВО).

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в офисе Зеленского признали нехватку оружия для контрнаступления ВСУ.