«Нет равных во всем мире»: Юрий Кнутов разобрал особенности танка «Армата»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 871

Военный эксперт Кнутов: ни одна страна в мире не имеет похожей на танк РФ «Армата» техники

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Личный архив Юрия Кнутов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Техника является абсолютно новой, она будет использована как база для дальнейшего танкостроения.

Новейший российский танк Т-14 «Армата» является боевой машиной нового поколения во всех отношениях: ни одно государство на планете, кроме России, не разработало подобную технику. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Во-первых, башня не обитаема. То есть, процесс управления огнем роботизирован. Личный состав находится в специальной какой-нибудь капсуле впереди и дистанционно управляет ведением огня, как орудием, так и пулеметами», — сказал он.

Специалист добавил, что бронекапсула, в которой находятся бойцы, имеет дополнительную защиту в виде корпуса на лобовой броне. Танк оснащен как пассивной системой защиты, так и активной, что является важным.

Кнутов назвал подобную механику «уникальнейшей системой» и отметил, что на данный момент никто в мире не достиг подобных успехов.

«Кроме того, пушка достаточно мощная и точная, способная применять, в том числе и ракеты. Планировалось, что в комплект танка будет входить беспилотник, который поможет, соответственно, вести разведку местности и определять наиболее важные цели», — добавил эксперт.

Динамическая активная система защиты танка является очень серьезной для двигательного поколения, подчеркнул Кнутов. В этой ситуации не находятся элементы, которые «стоят на танках старого образца». Созданная платформа является абсолютно новой и теперь будет базой для будущих танков и другой боевой техники.

«Кроме того, этот танк предназначен для сетецентрических войн, то есть это электроника. Он может получать указание извне, автоматически разворачиваться на цель, вести огонь, обмениваться информацией с другими танками в электронном режиме. На планшеты боевого расчета выводится практически вся информация о ситуации вокруг», — пояснил военный эксперт.

Он также отметил, что в «Армате» стоят современные прицелы, адаптированные к ночному видению, а также новые баллистические вычислители. Таким образом, российская боевая машина превосходит практически все танки, которые в настоящее время выпускаются в мире.

При этом у «Арматы» очень серьезная перспектива. Благодаря имплементации в него новинок появляется возможность модернизации следующего этапа, где экипаж не находится в машине, а сам танк представляет собой умного робота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Кнутов разобрал новые огнеметы «Бородач».

Тема:
Спецоперация
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