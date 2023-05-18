«Грозное оружие»: Юрий Кнутов разобрал новые огнеметы «Бородач»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 255

Военный эксперт Кнутов: огнеметы РФ «Бородач» имеют преимущество над оружием ВСУ в городском бою

Фото, видео: rostec.ru / Антон Тушин Ростех; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Один снаряд имеет разрушительную силу и практически полностью уничтожает личный состав противника.

Российские войска получили на вооружение новый огнемет «Бородач» для пехотных войск. О том, что это за оружие, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Известно, что «Бородач» создан для городских сражений, его основная цель — живая сила противника. По данным специалиста, в России уже давно выпускаются огнеметы для ближнего боя.

Обычно они оснащены термобарическими боеприпасами, которые славятся высокой результативностью. Однако в современном ближнем бою полетные характеристики, мощность гранат и сами боеприпасы немного отличаются. В связи с этим создаются новые вооружения, — например, тот же «Бородач».

«По сути — это огнемет, но там выбрасывается термобарическая граната. Она взрывается в помещении, распространяется аэрозоль. <…> Там два используется компонента, которые друг с другом при взаимодействии производят взрывоопасную смесь <…> и за счет этого происходит большой объемный взрыв. Он имеет очень разрушительную силу и практически уничтожает личный состав (противника — Прим. ред.)», — сказал эксперт.

По мнению Кнутова, «Бородач» идеально подходит для боя на коротком расстоянии, ведь подобное оружие в городском бою весьма необходимо. Он объяснил, что огнемет является одноразовым: труба, через которую выпускаются гранаты, не используется повторно. При этом вооружение уже было передано в ряды ВС РФ.

«Это, в общем, достаточно грозное, серьезное оружие и оно будет востребовано в наших войсках», — отметил специалист.

Он отметил, что у противника также есть подобная техника: например, старые гранатометы, который остались от советской армии. Данное вооружение очень востребовано в боевых действиях, поэтому киевский режим пытается производить нечто похожее.

«Другой вопрос то, что данная модификация предназначена для городского боя. И я думаю, что такой модификации у противника еще на сегодняшний день нет. Потому что те поставки, которые были, это, как правило, старые гранатометы, разработаны 20-30 лет назад, натовского образца и они не учитывают эту специфику городского боя», — резюмировал Кнутов.

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