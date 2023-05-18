Двое саперов центра «Лидер» МЧС погибли при разминировании в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) при выполнении задания по разминированию местности погибли двое саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что при исполнении долга погибли 28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко. Они занимались очисткой местности от взрывоопасных устройств для дальнейшего возобновления работы линий электропередачи.

В МЧС рассказали, что Глоба и Сергеенко были опытными сотрудниками. В общей сумме они обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов. Глава министерства Александр Куренков лично выразил слова соболезнования родным и близким в связи с утратой героев. В ведомстве заверили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ.