«Русская весна» сообщила о ликвидации двоих украинских хоккеистов под Артемовском
До того, как примкнуть к ВСУ, украинцы с командами занимали высокие места в чемпионате по хоккею.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press
Российскими бойцами уничтожены украинские спортсмены — чемпионы по хоккею, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Сообщается, что быль ликвидированы двое: Александр Хмиль и Александр Колонюк.
Военкоры установили, что Хмиль — титулованный хоккеист и тренер. В 2007-м он в составе хоккейной команды становился чемпионом страны, также играл в молодежных сборных. После начала спецоперации он примкнул к украинским националистам, сначала был в рядах теробороны, а затем в регулярных войсках.
Александр Колонюк принадлежал к неонацистскому подразделению. До участия в военных действиях он был бронзовым призером чемпионата Украины по хоккею в молодежной сборной.
Официальные ведомства эту информацию не подтверждали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайпершу из ВСУ ликвидировали в Артемовске.
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