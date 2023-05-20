Неуловимые мотоциклисты-разведчики: как бойцы РФ освобождают Артемовск

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Основная задача мотоциклиста — проверка дорог.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

На передовой нужна не только крупная боевая техника: не менее важные задачи выполняют маленькие и маневренные мотоциклы. Об их работе в Артемовске — военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

В городе продолжаются тяжелые бои. Российские штурмовые отряды практически вытеснили противника. Чтобы приблизить победу, на дорогу выезжают мотоциклисты — одни, без полноценной защиты, но зато маневренные.

«Если автомобиль видят, сразу по нему стреляют. А по мотоциклу не попадешь. На роту нужны, как минимум, три мотоциклиста. Где не проедет машина, там пройдет мотоцикл. Квадроциклы тоже нужны — для эвакуации «трехсотых», — рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

Основная задача мотоциклиста — разведка. Обычно они едут впереди более крупных машин, чтобы проверить дорогу. Попасть по ним куда сложнее, чем по тяжелой технике.

«Первый раз на такой вид мотоцикла сел, здесь научился ездить. Этот вообще кайфовый — по бездорожью, по любым кирпичам, в подъезд заедет, куда угодно. Ездить на всем, стрелять со всего и убивать противника — специфика каждого солдата. Он должен быстро принимать все новые материалы, которые ему даются, быстро ознакомляться со всеми видами вооружений и техникой. Двигаться, чтобы уничтожать противника. Путь к успеху — это развитие», — поделился мнением сотрудник ЧВК «Вагнер».

Эксклюзивный репортаж из Артемовска смотрите в программе «Известия. Главное» в ночь с субботы на воскресенье.

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