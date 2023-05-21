Кинжал для Патриота: почему американские ПВО на Украине оказались бесполезны

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ЗРК Patriot производства США на этой неделе была повержена российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как американская система ПВО может прикрывать объекты, если себя не может защитить?

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Самая распиаренная в мире установка Patriot на этой неделе была не просто посрамлена — повержена российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Причем сначала киевские власти по привычке запустили дезинформацию, что мол, это их ПВО сбила целых шесть «Кинжалов». Напомнило анекдот про потерпевшего, который поскользнулся на кожуре и сам упал на нож несколько раз.

Когда в сети появились реальные кадры воздушного боя над Киевом, все встало на свои места. Расположенные в черте города пусковые установки Patriot — в том числе в аэропорту Жуляны — отправили свои заряды в «молоко», а затем с небес опустился карающий «Кинжал» и все. Масштаб поражения установок трудно достоверно установить. Киев и Вашингтон, понятно, все скрывают, Москва физически не может предоставить фото и видеофиксацию с места. Но сам факт поражения американской батареи ПВО вызывает вопрос: а как она может прикрывать объекты, если себя не может защитить?

Кинжал для Патриота — какие последствия? Новый ребус российско-американского противостояния разбирал Николай Иванов.

Тема:
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