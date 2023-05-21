Кинжал для Патриота: почему американские ПВО на Украине оказались бесполезны
ЗРК Patriot производства США на этой неделе была повержена российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как американская система ПВО может прикрывать объекты, если себя не может защитить?
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Самая распиаренная в мире установка Patriot на этой неделе была не просто посрамлена — повержена российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Причем сначала киевские власти по привычке запустили дезинформацию, что мол, это их ПВО сбила целых шесть «Кинжалов». Напомнило анекдот про потерпевшего, который поскользнулся на кожуре и сам упал на нож несколько раз.
Когда в сети появились реальные кадры воздушного боя над Киевом, все встало на свои места. Расположенные в черте города пусковые установки Patriot — в том числе в аэропорту Жуляны — отправили свои заряды в «молоко», а затем с небес опустился карающий «Кинжал» и все. Масштаб поражения установок трудно достоверно установить. Киев и Вашингтон, понятно, все скрывают, Москва физически не может предоставить фото и видеофиксацию с места. Но сам факт поражения американской батареи ПВО вызывает вопрос: а как она может прикрывать объекты, если себя не может защитить?
Кинжал для Патриота — какие последствия? Новый ребус российско-американского противостояния разбирал Николай Иванов.
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