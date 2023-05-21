ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью САУ Caesar
В частный жилой дом в третьем восточном микрорайоне попал 155-миллиметровый снаряд.
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских нацистов был полностью разрушен жилой дом в Киевском районе в ДНР. С серьезными ранениями с места произошедшего был госпитализирован 12-летний мальчик. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Уточняется, что Донецк в самого утра находился под обстрелом ВСУ. Киевский режим использовал для атаки установку западного образца САУ Caesar. На месте выгоревшего участка был найден ракетный взрыватель для данного типа французской самоходки.
Известно, что раненый 12-летний мальчик находится под присмотром врачей. Подробных данных о его состоянии не уточняется.
Накануне, 20 мая, боевики ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. В городе сработала система противовоздушной обороны. В местных ведомствах не сообщили о пострадавших и разрушениях в результате обстрела.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий удара ВСУ по жилым кварталам Донецка.
- 21 мая
- ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
- 21 мая
- Риши Сунак анонсировал начало подготовки пилотов ВСУ: «Сколько потребуется»
- 21 мая
- Германия выступила против заморозки конфликта на Украине: названо одно условие
- 21 мая
- ВС РФ поразили три бригады и один полк ВСУ
- 21 мая
- Военкор показала, как российские военные контролируют острова на Днепре
- 21 мая
- Кинжал для Патриота: почему американские ПВО на Украине оказались бесполезны
- 21 мая
- Радиоактивное облако в Европе: к чему привели поставки западного оружия Киеву
- 21 мая
- Особая дата: Пушилин заявил о символизме в полном освобождении Артемовска
- 21 мая
- Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска
- 21 мая
- В Минобороны сообщили о полном освобождении Артемовска
Читайте также
87%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?