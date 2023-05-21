«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях

|
Рита Миронова
Рита Миронова 946 0

МК: пиар-директор Анна Исаева раскрыла семейные отношения Гурцкой и Кучеренко

«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

В громком деле о внезапной смерти чиновника очень много неизвестных. Что произошло с мужем певицы на самом деле?

Пиар-директор Анна Исаева, приходящаяся подругой семье Кучеренко и Гурцкая, раскрыла их семейные отношения. Женщина много лет работала с артисткой и ее супругом, стала настоящим другом, поэтому тяжело пережила новость о смерти Петра.

«Петр к Диане всегда очень трогательно относился. И это была безусловная забота и безусловное понимание, любовь. И, кстати, он был и требовательным, мог совершенно спокойно участвовать в обсуждении каких-то рабочих процессов, что-то подсказывать», — рассказала Исаева в беседе с «МК».

Она отметила, что Кучеренко был благородным человеком, которого она уважала с первой минуты знакомства. Особенно женщина прониклась его любовью к своей супруге.

Друг семьи Петра Кучеренко Анна Исаева тяжело переживает его утрату Друг семьи Петра Кучеренко Анна Исаева тяжело переживает его утрату. Instagram* / isaeva.anya

Причиной трагедии Исаева считает трудоголизм Кучеренко. По ее словам, мужчина слишком много работал, постоянно учился, стараясь параллельно обретать новые профессии.

Петр также был крестным отцом для сына Анны. Его отношения с маленьким Филиппом были по-настоящему родными.

«Я знала, что я могу позвонить ему в любую минуту, и он поможет в любую минуту решить вопрос. Мы тепло друг к другу относились и с его сестрой, и его мамой. Я прошла с ним много важных этапов жизни: его свадьбу, выписку из роддома, юбилеи… Мне очень больно», — со слезами призналась Анна.

Петр Кучеренко умер 20 мая на 47-м году жизни. Мужчине стало плохо на борту самолета, на котором он отправлялся домой из командировки.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезды шоубиза отреагировали на смерть мужа Дианы Гурцкая.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
21 мая
Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко
21 мая
«Нет дыма без огня»: можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая
21 мая
«Это был замечательный человек!» — реакция звезд шоубиза на смерть мужа Дианы Гурцкая
21 мая
Был ли шанс? Кто и как пытался спасти мужа Дианы Гурцкая
21 мая
Мечтала о нем всю жизнь: история любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко
21 мая
Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко
21 мая
Не до чего: Диана Гурцкая не может смириться с внезапной смертью своего мужа Кучеренко
21 мая
Замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни
+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

20:28
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая
20:16
Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко
20:03
Обгорело все до скелета: жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском
19:51
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
19:27
Киев: Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи
19:08
«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях

Сейчас читают

Лежал в неестественной позе: жуткие подробности сожжения ребенка заживо в Раменском
Отец звезды «Триггера» Светланы Ивановой умер в свой день рождения
«Нет дыма без огня»: можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023