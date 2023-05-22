Республиканцы подсвечивают слабую работу президента США Джо Байдена
Фото: www.globallookpress.com / POOL
Две партии могут найти компромиссное решение по вопросу увеличения лимита госдолга.
Представители республиканской партии США в преддверии президентской гонки бьют по слабым местам в экономических вопросах офиса главы Белого дома Джо Байдена. Об этом URA.RU рассказал доктор исторических наук Юрий Рогулев.
Эксперт отмечает, что за полтора года до президентских выборов республиканцы начали вставлять палки в колеса американского лидера. Они демонстрируют, что его экономическая деятельность является провальной, с огромным количеством недостатков, которые они активно подсвечивают на всю страну и за ее пределы.
«Она (политика — Прим. ред.) и так вызывает у американцев опасения и неодобрения. Значительное количество людей не одобряют экономическую политику Байдена. А на госдолге республиканцы отыграются еще больше», — заявил Рогулев.
Однако политолог подчеркивает, что представители двух партий смогут найти компромиссное решение по вопросу, связанному с увеличением лимита государственного долга. Эксперт считает, что им удастся поднять лимит на 2-3 триллиона. К тому же, добьются сокращения по расходам бюджета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден назвал катастрофой превышение потолка госдолга США.
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