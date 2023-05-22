«Нельзя замешивать эмоции»: как работает один из лучших снайперов РФ в зоне СВО

Награда за голову «Ярого» — 300 тысяч долларов.

После взятия Артемовска главными направлениями для удара ВС РФ являются Авдеевка и Угледар.

Их ВСУ превратили в настоящие крепости, но наши войска стягивают дополнительные силы. Прямо сейчас к бою готовится морская пехота Тихоокеанского флота. Зачем бойцы со снайперской винтовкой надели костюм «лешего», расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Даниил Левин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.