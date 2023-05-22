«Нельзя замешивать эмоции»: как работает один из лучших снайперов РФ в зоне СВО
Снайпер ВС РФ с позывным «Ярый» ликвидировал 117 бойцов противника в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Награда за голову «Ярого» — 300 тысяч долларов.
После взятия Артемовска главными направлениями для удара ВС РФ являются Авдеевка и Угледар.
Их ВСУ превратили в настоящие крепости, но наши войска стягивают дополнительные силы. Прямо сейчас к бою готовится морская пехота Тихоокеанского флота. Зачем бойцы со снайперской винтовкой надели костюм «лешего», расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Даниил Левин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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