Умерла последняя из проживавших на Тайване военная секс-рабыня

Последняя проживающая на Тайване «женщина для утешения» умерла 10 мая. О ее смерти сообщил Тайбэйский фонд спасения женщин (TWRF).

«Женщинами для утешения» называли тех, кто в годы Второй мировой войны стал жертвой сексуального насилия. Военных секс-рабынь размещали в специальных учреждениях, названных «станциями утешения», и заставляли обслуживать японских военных. Работницы не получали зарплату и проживали в плохих условиях, но уйти не могли.

В сообщении фонда сказано, что женщине было 92 года. В последнее время она не хотела, чтобы ее тревожили, поэтому о смерти стало известно лишь после похорон.

Социальные работники часто навещали женщину и заботились о ней. Несмотря на то, что все «женщины для утешения» на Тайване умерли, фонд не прекратит свое существование.

Не менее 200 тысяч женщин из стран Азии подвергались сексуальному насилию во время Второй мировой войны. Тайбэйский фонд спасения женщин с 1992 года борется за выплату компенсаций всем жертвам таких борделей.

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